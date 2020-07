Secondo il papà di Jorge Lorenzo, Valentino Rossi potrebbe scrivere ancora una volta pagine di storia del motociclismo con il Team Petronas.

Valentino Rossi durante questa stagione potrebbe firmare il proprio rinnovo di contratto con la Yamaha passando però al team clienti Petronas. L’annuncio al momento non è ancora arrivato, ma si vocifera addirittura di un possibile biennale che porterebbe il Dottore a questo punto a correre sino ai 43 anni.

Chicho Lorenzo, papà di Jorge, come riportato da “Corse di moto” ha così dichiarato in merito al Dottore: “Penso che Valentino avrà a disposizione il meglio dal team satellite e inoltre gioverà del fatto di non essere nella squadra ufficiale. Vale potrà essere più rilassato e il suo buonumore emergerà ancora di più”.

Chicho Lorenzo: “Tutti vogliono vedere Rossi vincere”

Il padre del campione spagnolo è sempre stato un fan di Valentino Rossi e ne ha sempre parlato bene tenendosi lontano da eventuali polemiche anche negli anni in cui la rivalità con il figlio era più accesa.

Chicho ha una scuola per giovani talenti in Spagna dove sta allevando futuri fuoriclasse della MotoGP. Lo stesso Jorge è stato allevato a pane e motori da parte del padre negli anni dell’infanzia.

Infine il papà di Jorge ha così concluso: “Se dovesse riuscire a vincere un titolo con la squadra clienti sarebbe una cosa storica per il motociclismo, ma anche per lo sport più in generale. Potrebbe mettere in dubbio sino a che punto un atleta è in grado di competere e vincere. Tutti vogliono vedere ancora un altro successo di Rossi“.

Antonio Russo