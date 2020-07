La Ferrari aveva già toccato il fondo ieri, ma oggi ha deciso di scavare oltre. I due piloti si sono auto-eliminati con uno scontro tra loro.

Non poteva partire in maniera peggiore il Gran Premio della Stiria per la Ferrari. Partito in maniera pessima Sebastian Vettel si è ritrovato praticamente subito intruppato nel gruppone con il compagno di squadra alle spalle. Ad un certo punto purtroppo, Leclerc, in maniera un po’ troppo ottimistica ha provato a fare un sorpasso un po’ troppo azzardato inserendosi all’interno.

A quel punto i due sono subito entrati in contatto, con la vettura di Leclerc che è letteralmente volata in aria, mentre la monoposto di Vettel è finita con l’ala posteriore distrutta. Subito i commissari hanno deciso di inserire la Safety Car, mentre le due rosse sono rientrate ai box per provare a salvare il salvabile.

Per Vettel è sembrato subito chiaro il ritiro, mentre Leclerc ha provato a girare, ma alla fine si è dovuto arrendere a causa del fondo troppo danneggiato. A questo punto si prevede una settimana decisamente rovente all’interno del box di Maranello.

Antonio Russo