In questo video vedremo finalmente in movimento la stupenda Audi RS5 Sportback in una speciale livrea verde che ne accentua lo stile.



Alla fine del 2019, prima di affrontare la storia dell’orrore noto come 2020, Audi ha dato un rinfrescata alla sua RS5 Coupé e alla RS5 Sportback. Ma non è stato solo un aggiornamento superficiale.

Certo, i cambiamenti non hanno interessato il motore, e lo stesso V6 biturbo da 2,9 litri è rimasto, ma gli aggiornamenti estetici e tecnologici sono stati sufficienti per aumentare il fascino del modello.

E’ stata un piacere da vedere la RS5 Sportback nelle varie immagini, ma questo video walkaround vi farà innamorare ancora di più dell’auto. Molto di più quando si tratta di una RS5 Sportback nel colore Sonoma Green Metallic e dotata di un set di ruote da 20 pollici in bronzo opaco.

Questa particolare RS5 Sportback su cui Auditography ha messo le mani è equipaggiata con un pacchetto in fibra di carbonio. Naturalmente, al di là della verniciatura, delle ruote e del pacchetto estetico, altri elementi stilistici fanno risaltare ancora di più il fascino di questa quattro porte. Da notare che questa Audi è dotata di fari laser – nel caso vi stiate chiedendo cosa siano quei riflessi blu.

Una cosa encomiabile è il modo in cui l’Auditography è riuscita a catturare i punti di forza di questa vettura in termini di design. Gli angoli sono puntuali, così come la posizione e il tempismo. Davvero un ottimo lavoro per questi ragazzi.

Oltre all’estetica, Auditography ha anche testato il V6 biturbo della RS5 Sportback. Sulla carta, questo motore produce una potenza di 450 cavalli e 600 Newton-metri di coppia.

Se pensate che questi numeri siano solo inchiostro su carta, vi sbagliate. La RS5 Sportback si comporta bene anche nella vita reale. Guardate il video in fondo all’articolo e ammirate questa bellezza selvaggia.