La Racing Point ora finisce ufficialmente sotto attacco. La Renault, infatti, ha fatto un esposto alla FIA accusandola di aver copiato la Mercedes.

La notizia era nell’aria sin dai test di Barcellona, ma ora arriva la definitiva ufficialità grazie all’esposto della Renault alla fine del GP di Stiria: la Racing Point ha copiato la Mercedes o almeno è questa l’accusa che è piovuta sulla squadra di papà Stroll. La piccola scuderia in questa stagione si è ritrovata improvvisamente a lottare per i primissimi posti e ha attirato l’attenzione su di sé a causa di una scocca che sembra l’esatta copia di quella montata dai tedeschi nel 2019.

Per regolamento ogni squadra può acquistare da un’altra scuderia solo componenti meccaniche. La Racing Point è motorizzata Mercedes, ma guardandola l’impressione è che la vettura rosa abbia usufruito anche di qualche altro aiutino dal marchio Stoccarda.

Racing Point sotto inchiesta

Certo questo genere di questioni sono difficili da dimostrare visto che nel regolamento non vi è un divieto di plagio. La Racing Point potrebbe quindi finire nei guai solo qualora venisse fuori che la Mercedes avesse “donato” i propri progetti alla scuderia in rosa. Intanto però la Renault si è esposta aprendo un contenzioso al quale la FIA dovrà dare una risposta.

Non è detto che anche la Red Bull possa presto accodarsi visti i tanti reclami già fatti contro la Mercedes in questo primo scorcio di stagione. L’impressione in ogni caso e che il tutto si dissolverà in una bolla d’aria. Accuse di questo genere erano piovute in passato anche sulla Haas, che sembrava avere parti della scocca simili a quelle Ferrari, ma in quel frangente nessuno aveva sporto reclamo poiché le due vetture erano fondamentalmente diverse seppur velatamente simili, mentre in questo caso siamo davanti ad una vera e propria copia. Basti pensare che lo stesso canale ufficiale della F1 nei giorni scorsi ha fatto dei video comparativi mettendo a confronto la W10 con la RP20.

Antonio Russo