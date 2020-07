Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 11 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord Italia con precipitazioni di carattere temporalesco soprattutto sul Triveneto e, dal pomeriggio, anche in Emilia Romagna. Tempo stabile e ampiamente soleggiato al Centro e al Sud, da segnalare qualche stratificazione lungo la catena appenninica, ma senza fenomeni. Temperature massime comprese fra 29 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A1 Milano-Bologna, tra Piacenza e Parma, si segnalano code tra Casalpusterlengo e Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza per lavori e su Bivio A1/A15 Parma-La Spezia provenendo da Milano verso La Spezia.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di oltre 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 4 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) code a tratti tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. In A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 0 – direzione: Taranto) traffico a rilento tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 2 km tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per lavori in corso.

Sulla A24 Roma-Teramo (Km 12.6 – direzione: Superstrada Teramo Mare) traffico a rilento tra Tivoli e Vicovaro-Mandela

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud per traffico intenso. Al Km 36.7 – direzione: Salerno – code a tratti tra Nocera Sud e Vietri sul Mare per traffico intenso. In A30 Caserta-Salerno (Km 53 – direzione: Salerno) rallentamenti tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.