Marco Barnabò, team principal Barni Racing, sembra pensare anche a Marco Melandri per rimpiazzare eventualmente Leon Camier nel campionato SBK 2020.

Il team Barni Racing rischia di dover cambiare pilota nel campionato mondiale Superbike. Infatti, le condizioni fisiche di Leon Camier sono precarie e non è detto che l’inglese possa disputare la stagione.

La sua spalla sinistra non è ancora guarita al 100% e ciò gli ha creato problemi a guidare nel test di Misano disputato verso fine giugno. La pausa forzata a causa dell’emergenza Covid-19 sembrava potesse aiutarlo a recuperare, ma al momento di scendere in pista ha riscontrato che la situazione non era quella sperata.

SBK, Melandri sostituirà Camier nel team Barni?

Camier è stato chiaro e onesto: «Non sarebbe giusto per me e Barni se venissi a Jerez e non potessi guidare. Devo essere sincero con me stesso. Non sono ancora pronto a fare un’altra caduta. La spalla non è pronta per questo».

Il team principal Marco Barnabò sta già sondando alcune opzioni alternative. È spuntato il nome di Randy Krummenacher, che ha annunciato l’addio al team MV Agusta in Supersport ma di fatto rimane sotto contratto e non può firmare con altre squadre. Anzi, rischia di essere impegnato in una causa legale.

Si è parlato pure di Michele Pirro e Samuele Cavaliere, che corrono già col Barni Racing Team nel CIV Superbike. Ma la “pazza” idea delle ultime ore sembra quella di provare a riportare Marco Melandri nel Mondiale SBK. Nonostante si sia ritirato nel 2019, non viene escluso un suo ritorno alle gare.

Un rientro di Melandri è comunque complicato, dato che non ha mai guidato la Ducati Panigale V4 R e difficilmente ci sarebbe modo di fare un test prima dell’inizio del campionato. Si ritroverebbe a conoscere la moto nel weekend di Jerez, senza avere riferimenti. Inoltre, anche se si tiene costantemente in forma, guidare mezzi Superbike è un’altra cosa.

Certamente affascina l’idea di rivedere Melandri in pista, soprattutto pensando che la sua ultima stagione in Yamaha gli ha lasciato l’amaro in bocca. La Ducati Panigale V4 R potrebbe essere una moto più adatta alle sue caratteristiche e lui stesso lo ha detto poco tempo fa. Vedremo se si svilupperà qualcosa di concreto. Barnabò stima molto Marco.