Jonathan Rea correrà almeno fino all’età di 33 anni, ma non ha intenzione di oltrepassare la soglia dei 40 come Valentino Rossi.

All’età di 33 anni, Jonathan Rea ha già fatto la storia della Superbike. Lo scorso mese ha rinnovato il suo contratto con Kawasaki per altri due anni più un’opzione sul terzo. Cinque volte campione del mondo il nordirlandese ha intenzione di proseguire la scia vincente. Dopo due anni, entrambe le parti hanno la possibilità di terminare la collaborazione, ma ci sono numerose clausole.

La fine del suo dominio resta ancora lontana, come ha dimostrato ancora una volta con il suo miglior tempo stampato giovedì scorso in Catalunya. Finirà la sua carriera in Kawasaki? “È davvero difficile rispondere”, ha risposto Jonathan Rea a Speedweek.com. “Mi piace ancora guidare. Finché ciò accade, posso continuare agli stessi livelli di prima. Ora ho firmato con Kawasaki per i prossimi anni. Ma chissà cosa verrà dopo: le corse cambiano di anno in anno. Certo, mi fermerò prima piuttosto che dopo, ma al momento sono ancora molto motivato. Voglio andare avanti il ​​più a lungo possibile e, si spera, con Kawasaki. Così potrei concludere una bella storia, con loro ho vinto la mia prima Coppa del Mondo”.

La carriera di un pilota è imprevedibile, non esclude un finale di carriera con un altro costruttore, anche se il sogno di entrambi è proseguire e concludere insieme questa magnifica avventura. E gli ingredienti ci sono tutti per riuscirci. Jonathan Rea correrà almeno fino a 36 anni, difficilmente supererà la soglia dei 40 anni in Superbike, come Valentino Rossi. “Per i 40 mancano ancora sette anni e sono in questo paddock da quando avevo 21 anni. Sono arrivato al campionato mondiale Superbike nel 2009. Se sono ancora qui a 40 anni, per favore dimmi di fare spazio agli aspiranti giovani piloti. Ci sono molti piloti veloci nelle classi Supersport che stanno salendo. Quando arriva il momento, arriva”.