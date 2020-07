Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 11 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nel pomeriggio-sera fort temporali e venti forti sul Nord-Est, bassa Lombardia ed Emilia Romagna, con fenomeni in parziale assorbimento notturno. Entro l’alba di domani tornerà a regnare il tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime comprese fra 21 e 25 gradi, mentre in Friuli non si supereranno i 16 gradi.

Domenica 12 luglio sarà una giornata ampiamente soleggiata, ad eccezione di qualche precipitazione locale sull’Appennino centro-settentrionale e la calabria jonica. Temperature massime ancora roventi e che oscilleranno fra 28 e 33 gradi, mentre in Sardegna si sfioreranno anche i 39°.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Lainate) tra Chiasso e Svincolo di Lomazzo Sud per temporali e in entrata alla barriera di Como Grandate.

Nei pressi di Trento si segnalano 4 km di coda in A22 Brennero-Modena (Km 143 – direzione: Modena) tra Trento Sud e Rovereto Nord per incidente.

Nei pressi di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 22.2 – direzione: Taranto) traffico rallentato tra Bologna San Lazzaro e Imola per traffico intenso.

Sulla A14 Bologna – Taranto tra Pineto e Pescara nord in entrambe le direzioni, e’ stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di una vettura che ha preso fuoco al km 357 e 900 in direzione di Ancona. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

In A14 Ancona-Pescara (Km 279 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio per riduzione di carreggiata, coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare.