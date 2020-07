Kia mostrerà a breve un’edizione speciale del suo SUV orientato alla famiglia con una nuova edizione “oscura” e “cattiva”.

Avete mai immaginato il SUV a sette posti di grande successo della Kia come un veicolo oscuro e malvagio? Forse il veicolo preferito dai cattivi nei film d’azione? Già, nemmeno noi.

Sebbene la Telluride sia già molto buona, Kia ha deciso di creare un’edizione speciale oscura per il SUV altrimenti orientato alla famiglia. Chiamato Nightfall Edition Package, questo livello di assetto è stato scoperto in una guida agli ordini Kia, come riportato da CarsDirect.com, e sarà disponibile per il 2021. No, non ci sono ancora foto della variante attuale, ma quello che sappiamo è che la lista delle caratteristiche è cosmetica e arriverà a poco più di 1.000 euro.

Avete voglia di qualche emblema speciale Kia, una griglia nera unica, ed esclusivi cerchi neri da 20 pollici cromati scuri? Questi sono di serie sul pacchetto Nightfall Edition Package, così come le lunette dei fari nere, e tonnellate di finiture nere lucide per elementi come i corrimano del tetto, le lamiere dei parafanghi, le guarnizioni delle portiere e altro ancora. Questi sostituiscono le finiture in argento o in cromo satinato della gamma.

Se state guardando alle versioni a trazione integrale della Kia Telluride EX del 2021 e SX , allora potete ottenere il pacchetto Nightfall Edition per 1.000 euro circa. Tuttavia, l’EX avrà bisogno del Pacchetto Premium opzionale al costo di 1.350 euro per poter ottenere la suddetta edizione speciale. In totale, aspettatevi di pagare 40.000 euro circa per la versione EX e 43.000 per la SX. Inoltre, si può scegliere di optare per un nuovo colore di vernice chiamato Wolf Gray per 350 euro, aggiungendo anche degli interni neri.

Meccanicamente, nulla è cambiato, e la Telluride avrà lo stesso motore V6 da 3,8 litri con 291 cavalli. La cugina della Telluride, la Hyundai Palisade, deve ancora percorrere la strada dell’edizione nera. Onestamente, con la crescente popolarità di questi temi oscurati, si tratta più di un “quando” che di un “se”.