Tutti gli orari del primo week-end del Motomondiale a Jerez. Diretta TV su Sky Sport MotoGP e DAZN, in differita su TV8.

Dopo tanta attesa la MotoGP può accendere i motori. Prima tappa a Jerez de la Frontera, dove ricomincerà la grande sfida contro il campione in carica Marc Marquez. Da quest’anno il pilota Honda verrà affiancato nel box da suo fratello Alex Marquez, destinato a passare nel team satellite Honda nel 2021. Il Cabroncito vuole dare la caccia al nono titolo mondiale in carriera, sarebbe il settimo in classe regina.

Ma dovrà fare i conti con le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, che gli hanno dato qualche grattacapo già l’anno scorso e hanno sfoggiato un ottimo ritmo gara già nei test invernali. Senza dimenticare che Valentino Rossi sarà sempre pronto a giocarsela per quel gradino più alto del podio che manca da troppo tempo. Dal 2017 è però la Ducati di Andrea Dovizioso il vero inseguitore del fenomeno di Cervera, sebbene le voci di mercato potrebbero distogliere l’attenzione dalla gara. Occhi puntati anche alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che promettono di essere una rivelazione del campionato.

C’è fermento in casa Aprilia per vedere all’opera la nuova RS-GP dopo le grandi sensazioni nei test in Malesia e Qatar. Non ci sarà però Andrea Iannone, sostituito dal collaudatore Bradley Smith. In KTM ultima stagione con la moto arancione per Pol Espargarò che annuncerà il passaggio alla Honda per il 2021. Tutti in pista mercoledì 15 luglio per una giornata di test collettivi. Il GP di Jerez sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP HD e DAZN, in differita su TV8.

15 luglio 2020

8.30 – 9.00: test MotoE

9.10 – 9.50: test Moto3

10 – 11.30: test MotoGP

11.40 – 12.20: test Moto2

12.30 – 13.00: test MotoE

13.10 – 13:50: test Moto3

14:00 – 15:30: test MotoGP

15:40 – 16:20: test Moto2

16:30 – 17:00: test MotoE

17 luglio 2020

9:00 – 9:40: Moto3, FP1

09:55 – 10:40: MotoG , FP1

10.55 – 11.35: Moto2, FP1

11.50 – 12.20: Coppa del Mondo MotoE, FP1

13.15 – 13.55 : Moto3, FP2

14.10 – 14.55: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50: Moto2, FP2

16:05 – 16:35: MotoE, FP2

sabato 18 luglio 2020

9:00 – 9:40: Moto3, FP3

9:55 – 10:40: MotoGP, FP3

10:55 – 11:35: Moto2, FP3

11:50 – 12:20: MotoE, FP3

12.35 – 12.50: Moto3, qualifiche 1.

13:00 – 13.15. Moto3, qualifiche 2

13:30 – 14.00 MotoGP, FP4

14:10 – 14,25: MotoGP, Q1

14:35 – 14.50: MotoGP, Q2

15.10 – 15:25: Moto2, Q1

15:35 – 15:50: Moto2, Q2

16:05 – 16:45: MotoE, E-Pole

domenica 19 luglio 2020

08:20 – 08:40: Moto3, warm-up

08,50 : 09:101: Moto2 , warm-up

09.20 – 9.40: MotoGP, warm-up

10.05: MotoE (7 giri)

11.00: Moto3, gara (22 giri)

12.20: Moto2, gara (23 giri)

14.00: MotoGP, gara (25 giri)