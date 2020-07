Il maltempo ha fermato la F1 in scena in Austria. Saltata la terza sessione di prove libere e le qualifiche sono in forse.



Anche se per la gara di domenica le previsioni meteo danno buone notizie, il sabato del GP di Stiria è stato rovinato dalla pioggia.

Inizialmente la FIA ha dato notifica di un ritardo con aggiornamento delle condizioni ogni quarto d’ora, quindi quando si stava per arrivare alle 13 ora italiana, sulla carta orario di fine del turno, ne è stata annunciata la cancellazione.

Già la prima manche della F3 era stata fermata anzitempo a causa del clima avverso, ma, per quanto riguarda il Circus, per giungere alla decisione definitiva si è preferito aspettare.

Considerato che potrebbe non esserci alcun miglioramento, il rischio che saltino pure le qualifiche in programma alle 15 si sta facendo sempre più concreto.

Quando manca meno di un’ora dallo start, tutto è ancora in forse e il direttore di corsa Michael Masi ha reso noto che la griglia di partenza potrebbe essere definita domani mattina.

“Se il brutto tempo dovesse mantenersi per l’intera giornata con il conseguente annullamento di FP3 e qualifica, e proseguire anche nella mattinata domenica, per stabilire lo schieramento di partenza verrà tenuta buona la classifica delle FP2”, le parole del responsabile.

Inutile dire che se dovesse andare così, quindi se venisse preso in considerazione l’ordine del venerdì pomeriggio per la Ferrari sarebbero guai. Charles Leclerc scatterebbe dalla 9° piazzola, mentre Sebastian Vettel addirittura dalla 16°. Quindi, alla luce della scarsa performance della SF1000 per la Rossa si prefigurerebbe un gran premio tutto in salita.

Per quanto riguarda invece le prime posizioni, a partire dalla pole sarebbe Max Verstappen con la Red Bull affiancato dalla Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo Sergio Perez con la Racing Point e quarto Lewis Hamilton con la W11.

Chiara Rainis