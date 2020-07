La nuova BMW M4 è stata spiata al Nurburgring mentre mostra tutta la potenza del suo motore B56 da 500 cavalli in derapate emozionanti.

Con la nuova BMW Serie 4 già svelata, la versione più calda M4 non ha molte sorprese da mostrare. La nuova Serie 4 ha inaugurato un nuovo design per il modello, insieme al controverso design del frontale, e innumerevoli foto spia mostrano che la M4 manterrà questo stile. Le foto spia dell’inizio di questa settimana hanno mostrato la M4 che indossava un involucro stretto e mimetico, e ora abbiamo un video dell’auto in azione al Nurburgring.

Il video, proveniente dal canale YouTube di Automotive Mike, mostra la BMW a due porte che si muove sfrecciando intorno alla pista. Tuttavia, sebbene la maggior parte dei video del Nurburgring mostrino le auto godersi il viaggio sul tracciato, questo video mostra la M4 che viene spinta con forza intorno alla famosa pista. Grazie alle decine di curve presenti, il pilota è in grado di dare un colpo alla parte posteriore facendo derapare l’auto lungo il percorso.

Quando la M4 arriverà, lo farà con il motore B56 biturbo a sei cilindri in linea, che erogherà 500 cavalli nelle versioni di alto livello. La trazione integrale sarà di serie insieme a un cambio a doppia frizione. Sarà disponibile un cambio manuale a sei marce; tuttavia, BMW non vi permetterà di ottenerlo con le versioni di livello superiore. Gli amanti del cambio manuale dovranno invece accontentarsi di avere solo 480 CV sotto il piede destro.

Per fortuna, non dovremo aspettare ancora a lungo prima che BMW sfoggi la M4 del 2021. La casa automobilistica ha già detto che rivelerà il nuovo modello questo settembre. BMW farà esordire anche la nuova berlina M3, che indosserà un design anteriore più convenzionale rispetto alla M4 a due porte. La M4 sarà caratterizzata dagli interni aggiornati della Serie 4 regolare, anche se ci aspettiamo che BMW inserisca un sacco di “orpelli M” all’interno e all’esterno.