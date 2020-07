Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 10 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Temporali in arrivo al Nord, con fenomeni maggiormente insistenti lungo l’arco alpino e sulle valli piemontesi. Tempo stabile e soleggiato altrove, salvo qualche precipitazione di breve durata tra Umbria e Abruzzo. Le temperature massime si attesteranno fra 29 e 34 gradi, ma dal pomeriggio si attende un lieve calo termico al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) coda in uscita a Monza provenendo da Brescia. In A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 111.5 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per tratto chiuso. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 41.1 – direzione: Genova) coda tra Lavagna e Chiavari per traffico intenso.

Fra Parma e Bologna in A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di oltre 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Traffico rallentato anche sulla A14 Bologna-Ancona (Km 8 – direzione: Taranto) tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per lavori.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 5.9 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.