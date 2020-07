Secondo una fuga di notizie interne una nuova Toyota Supra sarebbe in fase di progettazione con l’aggiunta del motore M di BMW.

Si dice che una Toyota Supra più potente sia in arrivo da quando il nome è riapparso per la prima volta per l’anno di modello 2020. Naturalmente, questo è accaduto per il model year 2021, ma non è un modello con prestazioni up-spec. La Toyota ha pompato la Supra 3.0 a 382 cavalli, ma una nuova voce di corridoio fa pensare che il prossimo modello GRMN avrà più di 500 cavalli.

Questa voce ha origine dal sito web giapponese bestcarweb.jp, che sostiene di avere in mano uno scoop interno. In breve, l’affermazione è che la Toyota inserirà il sei cilindri in linea potenziato della BMW M3/M4 sotto il cofano della Supra, dove genererà gli stessi 510 CV dei modelli Competition. Le funzioni di cambio saranno anch’esse di derivazione BMW con un cambio DCT a sette marce che invierà potenza alle ruote posteriori. Se la voce è vera, questo renderebbe la Supra estremamente veloce.

Ma le voci non si fermano qui. Il rapporto suggerisce che almeno alcune di queste informazioni provengono direttamente dal capo della Supra, Tetsuya Tada, e che la BMW apparentemente non era molto propensa a dare alla Toyota il motore M. E’ possibile che questo possa essere un fattore di un altro aspetto del rumor, che dice che questa Supra GRMN alimentata dal motore M sarà lanciata nel 2023 con solo 200 unità previste per la produzione. Un numero così basso renderebbe certamente questa Supra meno pericolosa per le vendite BMW. Ma c’è di più.

Secondo quanto dichiarato in questo rapporto interno la Supra avrebbe già una “data di scadenza“. Il rapporto afferma che la vettura cesserà la produzione dopo il 2025, e che non è in corso alcuna sostituzione. Infatti, questa Supra GRMN potrebbe servire come edizione finale dell’auto, venduta insieme ai modelli standard a sei e quattro cilindri per completare la produzione dell’auto sportiva.

L’ultima parte del rapporto suggerisce un prezzo per la Supra GRMN, una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di yen, cioè circa 105.000 euro. Dobbiamo sottolineare che il rapporto lo offre solo come un suggerimento, ma è pur sempre un dato ottenuto da quel rapporto.

In ogni caso, finché non c’è una ufficialità prendiamo tutto con le pinze. Se Tada-San ha effettivamente rilasciato qualche informazione in merito a quest’ultimo rapporto, questo dà un po’ più di credibilità alla voce. In definitiva, dovremo solo aspettare finché non saranno disponibili altre informazioni, ufficiali o non ufficiali, da altre fonti.