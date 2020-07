Lando Norris penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio della Stiria di Formula 1: ha effettuato un sorpasso con bandiere gialle

Le penalità inflitte dalla direzione gara avevano già condizionato pesantemente l’andamento del Gran Premio d’Austria della scorsa settimana, in particolare per Lewis Hamilton, prima arretrato sulla griglia di partenza e poi privato del podio.

Ad una settimana di distanza, anche la rivincita al Red Bull Ring, il Gran Premio della Stiria, inizia seguendo il medesimo filo conduttore: le sanzioni dei commissari. A farne le spese stavolta è stato Lando Norris, già al termine della prima sessione di prove libere del venerdì.

Norris penalizzato di tre caselle sulla griglia di partenza

L’inglese dovrà perdere tre posizioni sullo schieramento al via della gara di domenica per aver effettuato un sorpasso (sulla Alpha Tauri di Pierre Gasly) mentre erano esposte le bandiere gialle (per recuperare la Williams parcheggiata di Nicholas Latifi). I giudici hanno aperto un’indagine sul portacolori della McLaren nell’immediatezza dell’accaduto e, dopo aver ascoltato la difesa dello stesso pilota e dei rappresentanti del team e aver rivisto le immagini video, lo hanno decretato colpevole.

Il fine settimana di gara inizia insomma in salita per Norris. Un vero peccato per lui, che nella prova inaugurale di domenica scorsa aveva brillato, cogliendo il primo podio della sua carriera in Formula 1. Chissà se anche questa volta riuscirà a ripetersi, nonostante le penalità.