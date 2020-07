Un video teaser è stato rilasciato da Nissan per mostrare il design del nuovo crossover completamente elettrico della casa giapponese.

La campagna teaser per il crossover completamente elettrico Nissan Ariya continua con un nuovo breve video che mostra parti dell’auto in movimento. La clip di 39 secondi non rivela molto ma almeno accenna al design della versione finale di produzione invece di mostrare un rendering al computer.

Il video teaser riconferma il 15 luglio come data per la premiere digitale mondiale dell’Ariya. Il veicolo è stato presentato per la prima volta in anteprima con il concept IMx nel 2017, prima che una variante aggiornata dello studio fosse rivelata durante il Tokyo Motor Show dello scorso anno.

Anche da questo video, l’Ariya sembra essere molto vicina al concept in termini di design esterno. Tuttavia, Nissan dice che si tratta di un modello di pre-produzione e che “il modello di produzione effettivo potrebbe variare“.

“Il punto forte della nuova Ariya è la fusione di elettrificazione e tecnologie avanzate di assistenza alla guida che si prevede si svilupperà in futuro in auto a guida autonoma“, ha detto Makoto Uchida, CEO di Nissan, in un’intervista rilasciata all’inizio di questo mese. “Ci aspettiamo che la nuovissima Ariya giochi un ruolo chiave come brand driver e volto di Nissan per la nuova era”.

Indipendentemente dal suo design finale, l’Ariya dovrebbe essere disponibile con uno o due motori elettrici a seconda delle preferenze del cliente. Si dovrebbero prevedere circa 483 chilometri di autonomia tra due cariche e il sistema di guida autonomo ProPilot 2.0 di Nissan.

La casa automobilistica produrrà il modello ad emissioni zero presso il suo stabilimento di assemblaggio di Tochigi. Il modello sarà lanciato per la prima volta in Giappone e gli Stati Uniti e l’Europa seguiranno poco dopo. Le previsioni iniziali stimano che avrà un prezzo di partenza di circa 35.000 euro quando raggiungerà gli showroom nella seconda metà del 2021.