BMW consolida la partnership con Dorna e regalerà una M4 al vincitore della seconda gara al Red Bull Ring in programma il 23 agosto.

BMW regalerà una BMW M4 al vincitore della seconda gara in Austria sul circuito del Red Bull Ring nel mese di agosto. BMW M è lo sponsor principale del GP della Stiria che si svolgerà il 16 agosto, seguito dal GP della Stiria il 23 agosto. A quest’ultimo è stato assegnato un nuovo sponsor, quindi il nome ufficiale è “BMW M Grand Prix of Styria”.

BMW e BMW M GmbH collaborano con Dorna Sports dal 1999. Non solo la flotta di auto di sicurezza proviene dalla casa automobilistica tedesca, la BMW M è anche “Auto ufficiale della MotoGP” per il 22° anno. Dal 2003, il “BMW M Award” è stato assegnato anche al miglior poleman della classe regina, un titolo assicurato per la settima volta consecutiva dalla stella della Repsol-Honda Marc Marquez nel 2019. “La nostra partnership con BMW è una delle più importanti e durature, dal momento che collaboriamo da più di due decenni. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi di vedere per la prima volta la BMW M 2020 come sponsor principale ”, ha sottolineato Pau Serracanta, amministratore delegato di Dorna Sports.

Markus Flasch, Amministratore delegato di BMW M GmbH, si è detto entusiasta della partnership ormai storica e consolidata. “BMW M GmbH è stata fondata da BMW, un dipartimento di sport motoristici, quasi 50 anni fa. La corsa è nei nostri geni ed è una parte essenziale della nostra storia di successo. Ne siamo particolarmente orgogliosi. In quanto partner di lunga data di Dorna, è logico per noi agire ora anche come sponsor del titolo. Non stiamo solo dando il nome della BMW M Grand Prix of Styria al Red Bull Ring, onoriamo il vincitore con la nuova BMW M4, che celebrerà la sua anteprima mondiale in autunno. I nostri fan possono aspettarsi un altro momento saliente: oltre alla nuova BMW M4, presentiamo per la prima volta al pubblico la vettura da corsa derivata dalla strada, la nuova BMW M4 GT3”.

Leggi anche-> Fabio Quartararo: “Io e Marc Marquez amici fuori dalla pista”

MotoGP – Marc Marquez (Getty Images)