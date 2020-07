Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 10 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile lungo l’arco alpino e sul Trentino AA, con precipitazioni di carattere temporalesco che proseguiranno fino a sabato sera. Tempo stabile e cieli sereni altrove, salvo addensamenti cumuliforni sulla Liguria, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Sabato 11 luglio instabilità in estensione anche sulle pianure settentrionali, dove non si escludono anche delle grandinate; tempo ampiamente soleggiato sul resto della Penisola, salvo qualche possibile e isolato piovasco sulla Basilicata. Temperature stabili e comprese fra 29 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.6 – direzione: Trieste) tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano per veicolo in avaria.

Nei pressi di Bologna diversi i punti da bollino rosso: in A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 8 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova. Sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0.8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 2 km tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per lavori in corso.