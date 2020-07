In questo video vedremo sfrecciare l’iconica Mercedes 190D del 1988 da 72 cavalli lungo l’autostrada tedesca senza limiti di velocità.



Il canale YouTube di TopSpeedGermany è normalmente una celebrazione di tutto ciò che è velocità e potenza. Tuttavia, nel suo ultimo video presenta una Mercedes 190D del 1988 da 72 cavalli.

Mentre di solito ci aspetteremmo di vedere le ultime e più grandi supercar sfrecciare al massimo sull’Autobahn tedesca, questa puntata è stata comunque una vera delizia. Nella descrizione del video si afferma che il canale sarà caratterizzato da qualsiasi auto, indipendentemente dal fatto che sia vecchia, veloce, rumorosa o elettrica.

Anche con soli 72 CV di potenza, la vecchia Mercedes ha ancora una sorprendente quantità di accelerazione a disposizione. Anche se l’auto non ha nulla a che vedere con le altre viste su TopSpeedGermany, è chiaro che compensa la sua mancanza di cavalli con il suo grande carattere e un diesel “vigoroso”. A differenza della maggior parte dei video visti sull’Autobahn, la 190D permette di godersi il viaggio fino alla sua velocità massima di 180 km/h.

Sebbene il veicolo possa essere considerato lento per gli standard moderni, non ci è voluto molto per raggiungere la velocità massima. Ci è piaciuto anche il fatto che il tachimetro arriva solo fino alla velocità massima indicata. Oggi vediamo sempre veicoli limitati a 250 km/h con tachimetri che salgono fino a 321 km/h.

Sebbene la Mercedes 190D nel video sia un grande pezzo di ingegneria, è stata per lo più messa in ombra dal suo fratello minore, la Mercedes 190 E Cosworth. La serie E non disponeva ancora di un’enorme quantità di cavalli, ma era molto avanti rispetto ai suoi tempi. Presentava tecnologie come un sistema di sospensioni posteriori a cinque cilindri, testate in alluminio e quattro valvole per cilindro; tutte cose comuni ora, ma molto avanzate all’epoca.