Nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Spielberg Ferrari ancora in difficoltà. La Racing Point si conferma la sorpresa dell’anno.

Terminata una prima sessione di prove libere della Stiria che ha visto la Racing Point primeggiare, è scattata la seconda. Ad aprire le danze la Haas di Romain Grosjean seguita dalla Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, stamane al box per lasciare spazio al tester Robert Kubica, e dalla Williams di Nicholas Latifi.

Romain Grosjean is the first out #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/yrBkSRadZa

FP2 is GO! 🚦

1’07″159 è il primo crono del turno a firma di Grosjean con le gomme medie. Poco dopo con le dure è Dannil Kvyat su alpha Tauri a passare in testa con un 1’06″116 incalzato dall’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

Dopo 20′ bandiera rossa. Daniel Ricciardo è uscito alla curva 9. La sua Renault è abbastanza danneggiata.

Daniel Ricciardo is off at Turn 9, and the session comes to a halt for now #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/wqIs7MJhwn

Dopo una decina di minuti di interruzione si riprende con Perez, Stroll ed Albon ad occupare la top 3.

We are back under way in FP2

Dopo poco meno di mezz’ora mentre Lewis Hamilton firma un 1’05″088 con la Mercedes, Max Verstappen lamenta una perdita di potenza e deve rientrare al box.

1’04″486 per Lance Stroll. Poco dopo è il compagno di squadra Sergio Perez ad avere la meglio con un 1’04″087.

A 55′ dalla chiusura problemi pure per l’altra RB16 di Alex Albon.

FP2 (45/90 mins) @RacingPointF1 lead the way so far 🚀 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Io8uzrQquf

1’03″703 per la Mercedes di Valtteri Bottas.

1’03″660 per Max Verstappen

A 15′ dalla bandiera testacoda per Abon. Per l’inglese è già il secondo questo pomeriggio dopo quello nelle battute iniziali alla curva 3.

Alex Albon loses his back end and goes off at Turn 8️⃣ into the gravel

We were very briefly under a yellow flag but he’s back on track#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/OwpKQaPuWA

