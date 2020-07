Aprilia si lancia nel Campionato MotoGP eSport 2020. Sarà Francisco Santiago Marín a contendere il titolo di campione.

Aprilia lancia la sfida anche nel mondo degli eSport e fonda il Team Aprilia Racing eSports, che farà il suo esordio nel Campionato MotoGP eSport 2020. Mancava l’ultimo tassello ad un marchio storico che vanta 54 titoli mondiali fra Motomondiale, Superbike, Off-Road e Trial.

Durante il lockdown sono stati i grandi campioni della pista a contendersi le vittorie, adesso invece il joypad sta per tornare nelle mani dei pro player che si sfideranno nelle Global Series del Campionato MotoGP eSport 2020. A guidare la Aprilia RS-GP dell’Aprilia Racing Team Gresini sarà Francisco Santiago Marín.

Conosciuto nel mondo eSport come EleGhosT555, Francisco sarà uno degli undici gamer che si contenderanno il titolo 2020. “Ringrazio molto Aprilia Racing per il supporto che mi sta dando: sono davvero entusiasta di far parte di questa famiglia. Credo che per me non ci potesse essere miglior team di eSport MotoGP dove approdare: Aprilia Racing si sta impegnando tanto in questo progetto e ciò mi fa sentire davvero in forma e fiducioso in vista della stagione. Proverò con tutto me stesso a portare Aprilia alla vittoria”.

Un nuovo progetto di Rivola

Massimo Rivola, AD Aprilia Racing, inaugura questo nuovo progetto con una certa ambizione. Pilota di riserva del Team Aprilia Racing eSports sarà invece il rookie Joel Pedrosa (Joel_Clay), catalano 23enne. “Il Campionato MotoGP eSport è in costante crescita e già lo scorso anno ha avuto un seguito importante, dimostrando di saper attirare l’attenzione e la curiosità non solo dei gamer ma anche di tanti giovani appassionati e motociclisti. L’obiettivo di Aprilia Racing per la stagione 2020 è a questo punto il medesimo sia nelle gare reali, sia in quelle virtuali: essere competitivi e riuscire a lottare per il podio. Sono convinto che ci siano tutte le premesse per ottenere dei buoni risultati e sono davvero felice di dare il benvenuto ai nostri pro-player, EleGhosT555 e Joel_Clay, nella famiglia di Aprilia Racing”.