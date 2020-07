Giornata di test particolare per Valentino Rossi quella di ieri: sempre a Misano, ma in auto, sulla Ferrari 488 Gt3 del team Kessel

Continua il serrato programma di allenamento per Valentino Rossi in vista della ripresa del Motomondiale, fissata per il 19 luglio prossimo a Jerez de la Frontera, con il Gran Premio di Spagna. Oltre alla sua pista di casa del Ranch, dove può girare con le moto da dirt track, e negli impianti limitrofi dove si dedica al motocross o perfino ai kart, la sua destinazione preferita è naturalmente il circuito di Misano Adriatico, il più vicino dove può mettere le ruote sull’asfalto, magari quelle della sua fida Yamaha R1 da Superbike.

E anche ieri, infatti, il Dottore ha rimesso addosso la tuta e si è recato di nuovo proprio sul tracciato intitolato al suo indimenticato amico Marco Simoncelli. In questa occasione, però, per un test particolare: “Questa volta a Misano con due ruote in più”, ha scritto nella didascalia del post sul suo profilo ufficiale di Instagram che annunciava l’accaduto. Il fenomeno di Tavullia si è messo infatti a girare non con una moto, ma con una macchina: per la precisione, con la Ferrari 488 Gt3. “Che bella sensazione rimettersi la tutina bianca e risalire sulla ‘nostra’ Bestia”, ha gongolato lui stesso a fine giornata.

Quel bolide, infatti, Valentino Rossi lo conosce bene. Con i colori del team Kessel, che lo schiera nelle categorie Endurance e Gran Turismo, ci ha partecipato all’ultima edizione della 12 Ore del Golfo, andata in scena nel dicembre scorso ad Abu Dhabi, chiudendo al primo posto nella sua classe Pro-Am e sul podio assoluto. Parafrasando il gergo matematico, potremmo definirla come la proprietà commutativa del numero 46: cambiando il numero di ruote, insomma, la passione per i motori e il godimento per la velocità non cambiano. E il talento e la classe, stando ai risultati, nemmeno. Dunque è per questo che Valentino Rossi, di tanto in tanto, non perde occasione di dedicarsi anche all’automobilismo.

E se bisogna dar retta alle ultime insistenti voci di mercato MotoGP, che vedono il nove volte iridato in procinto di firmare il contratto per prolungare la sua carriera anche nelle prossime due stagioni, con il team satellite Yamaha Petronas, allora forse con le auto sta già preparando anche il suo futuro più a lungo termine…

