Valentino Rossi, Luca Marini e Uccio hanno tenuto una giornata di test a Misano con la Ferrari GT3 del team elvetico Kessel Racing.

Valentino Rossi si è scatenato sul circuito di casa a Misano al volante della Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. A una settimana o poco più dal via al Motomondiale è tornato in pista, ma stavolta con le quattro ruote, insieme a Uccio e Luca Marini. Probabilmente il trio di Tavullia ha in mente di tornare a correre la 12 Ore del Golfo, come già avvenuto lo scorso dicembre.

Alla fine del 2019 il Dottore ha rinunciato a partecipare al Monza Rally Show per darsi a sfide più emozionanti e di un livello nettamente superiore. Questo test estivo la dice lunga sulla sua volontà di correre con le auto dopo l’addio alla classe regina. Valentino Rossi ha preso il volante del bolide V8 twin-turbo con una cilindrata di 3,9 litri e circa 600 CV. “Misano con due ruote in più, che bella sensazione di rimettere la tuta da corsa bianca e tornare sulla ‘nostra’ bestia”, ha scritto sui social.

La passione per le auto di Vale

Lo scorso dicembre il pilota ufficiale Yamaha si è seduto ad Abu Dhabi nella Ferrari del team elvetico Kessel Racing: sul circuito di Yas Marina ha disputato la 12 Ore di Abu Dhabi e ha condiviso l’abitacolo con il suo fedele compagno Alessio «Uccio» Salucci e suo fratello Luca Marini, ottenendo il terzo posto nella classifica generale, il primo nella sua categoria.

Nel 2018 ha vinto il Monza Rally Show per la settima volta su una Ford Fiesta WRC Plus. Nel 2019 ha eliminato questo appuntamento fisso dal suo calendario e si è recato a Valencia, dove ha testato la Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power + con la quale Lewis Hamilton aveva vinto il titolo di Formula 1 nel 2017. In passato, il “Dottore” è stato due volte su un’auto da corsa Ferrari F1, nel 2008 e nel 2010. Una passione per le quattro ruote ereditata da papà Graziano e che presto coltiverà a tempo pieno.