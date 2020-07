Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 9 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, grazie all’anticiclone africano che porta alta pressione e temperature alte ovunque. Da segnalare qualche piovasco sulle Alpi venete e al confine tra Abruzzo e Lazio. Massime comprese fra 30 e 35 gradi, di poco inferiori lungo il versante adriatico. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, locali rinforzi di maestrale sulla Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano. A Piacenza in A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) coda tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per lavori in corso.

Cantieri aperti anche in Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia e in A7 Milano-Serravalle-Genova dove si registrano code a tratti.

Tra Modena e Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 166 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Modena Nord e Modena sud per materiali dispersi. Più a Sud sulla A1 Bologna-Firenze (Km 256 – direzione: Napoli) tra Aglio KM 255 e Calenzano.

All’altezza di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A Sud di Macerata sulla A14 Ancona-Pescara (Km 273 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – direzione: Salerno) traffico a rilento tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.