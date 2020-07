MountainPass Performance ha recentemente messo una Tesla Model Y Performance 2020 nel suo banco di prova in Canada e ha registrato una sorprendente potenza di picco di 502 cavalli.



E’ sorprendente perché in precedenza avevano messo una Model 3 Performance sullo stesso banco di prova(dopo l’incremento di potenza del 5% che la Tesla ha fatto in un upgrade OTA) e aveva raggiunto i 480 CV. Ventidue CV sono un aumento di potenza significativo, e ci saremmo aspettati che la Tesla ne avesse parlato, ma niente.

Qualche mese fa, anche InsideEVs Italia, aveva messo una Model 3 Performance sul banco di prova, facendo registrare 472 CV, quindi i loro risultati confermano i risultati al banco della MountainPass Performance Model 3 di 480 cv.

Dal momento che Tesla non offre più i valori di potenza e di coppia per i suoi veicoli, è difficile sapere esattamente cosa i veicoli sono in grado di erogare. La casa automobilistica ha smesso di pubblicare i dati di potenza in uscita dopo aver avuto qualche problema nel 2015 per aver sopravvalutato la quantità di cavalli e di coppia che avevano i loro veicoli.

Motor1.com ha contattato MountainPass Performance per fare chiarezza sui valori di potenza ufficiali e, come noi, anche loro non hanno nulla di ufficiale da parte di Tesla. Hanno comunque cercato quello che alcuni degli altri notiziari automobilistici hanno riportato sulla Model Y Performance, e sono arrivati a cifre che vanno da 456 CV a 480 CV. Dal momento che i 480 CV corrispondono ai risultati dei loro test per la Model 3 Performance, hanno optato per questo.

Questo perché si presume che la Model 3 e la Model Y avranno la stessa potenza in uscita, ma è possibile che questi risultati possano dimostrare il contrario. Ovviamente avremo bisogno di maggiori informazioni in merito, ma è sicuramente qualcosa che dobbiamo continuare a monitorare.