Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 9 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni su tutta la Penisola per merito del vortice di alta pressione di matrice africana. Possibili brevi piovaschi su Abruzzo e Alpi lombarde in rapido assorbimento. Le temperature minime oscilleranno fra 20 e 25 gradi.

Venerdì 10 luglio temperature ancora roventi e comprese fra 30 e 35 gradi, ma dal primo pomeriggio ci sarà un’interruzione dell’estate al Nord, con piogge e temporali causati dall’anticiclone proveniente dalla Scandinavia. Assisteremo a fenomeni anche intensi, ma al Centro-Sud continuerà il gran caldo.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria traffico rallentato sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso.

A Nord di Rimini in A14 Bologna-Ancona (Km 104 – direzione: Taranto) code a tratti tra Cesena e Valle Del Rubicone per incidente.

A Firenze Sud sulla A1 Bologna-Roma (Km 298 – direzione: Napoli) coda tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello per traffico intenso. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 426 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Chiusi e Orvieto per incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 320.1 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Val Vibrata e Giulianova per lavori. Coda di 2 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 1.9 – direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Porto provenendo da Salerno. Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.