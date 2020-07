La Lamborghini Sian è una delle auto più introvabili dell’azienda e vederle in questa edizione limitata è ancora più appagante.



La Lamborghini Sian Coupé e la Sian Roadster sono due delle ipercar più rare dell’azienda. Lamborghini ha in programma di costruire 19 esemplari della roadster e 63 esemplari della coupé – naturalmente, i clienti benestanti hanno già rivendicato ognuna di esse. Ma probabilmente vi starete chiedendo: perché proprio questi numeri?

I fan di Lamborghini dovrebbero conoscere subito la risposta a questa domanda. Ferruccio Lamborghini ha fondato Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A. nel 1963, e i 19 esemplari della Sian Roadster e i 63 esemplari della Sian Coupé sono riferimenti non troppo sottili a quell’anno storico per l’azienda. È solo un altro aspetto di ciò che rende quest’auto così speciale.

Un altro richiamo alla storia dell’azienda è nel nome completo dell’auto stessa, che porta la denominazione Sian FKP 37. La sigla “FKP” rende omaggio al defunto presidente del Gruppo Volkswagen Ferdinand Piech, scomparso alla fine dell’anno scorso, e il numero “37” rappresenta l’anno di nascita di Piech, il 1937.

Per quanto riguarda i numeri sotto il cofano, sia la Sian Coupé che la Roadster accoppiano un V12 da 6,5 litri della Aventador SVJ a un sistema ibrido a 48 volt. Questa configurazione dà loro una potenza combinata di 819 cavalli. La coupé può arrivare a 100 km/h in 2,8 secondi, mentre la roadster ci arriva in 2,9 secondi – ed entrambi raggiungono il massimo a 350 chilometri all’ora.

E probabilmente il numero più impressionante di tutti: il prezzo. La Lamborghini non indica un prezzo ufficiale per nessuno dei due modelli, visto che sono già esauriti, ma la Sian Coupé e la Roadster costano, secondo le fonti, circa 3,2 milioni di euro.

Questo pone la Sian come una delle auto nuove più costose mai costruite.