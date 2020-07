Il sei volte iridato della Mercedes Hamilton si è affidato alla sua pagina Instagram per fare un annuncio relativo ad un suo caro.

Lewis Hamilton ha sempre avuto un rapporto molto speciale con gli animali. Addirittura i suoi due cani Roscoe e Coco, da poco deceduta, sono diventati delle vere e proprie star del paddock della F1 tanto da avere un pass d’ingresso speciale. Sempre al centro della sua vita, Ham li ha coinvolti in buona parte delle sue scelte, tra cui quelle alimentari. L’ultima è la conversione al veganesimo.

“Ciao ragazzi, ora Roscoe è totalmente vegano e da quando lo è diventato il suo pelo è molto più soffice, le sue zampe gonfie sono guarite, non sta più zoppicando a causa dei dolori dell’artrite e respira meglio”, ha scritto sul proprio account Instagram e sulla pagina personale dei suoi amici a quattro zampe @roscoelovescoco che conta ben 178mila seguaci. “Sono super contento del risultato e lo è anche lui”.

Per sottolineare la svolta esistenziale il campione di Stevenage ha modificato la presentazione del suo inseparabile compagno di avventure.”Sono un bulldog vegano che ama viaggiare, giocare a palla e ricevere le attenzioni di tutte le ragazze”, si legge.

Non è la prima volta che il 35enne utilizza il web per convincere più gente possibile a cambiare abitudini. In passato aveva reclamizzato, con diversi post corredati da interviste, la sua decisione di non mangiare più carne. Ma non solo. Per andare incontro ai bisogni di una società sempre più frenetica, aveva lanciato una catena di fast-food specializzata in hamburger salutari.

Più di recente invece il britannico si è reso protagonista di diversi appelli e azioni a favore dell’ambientalismo e della lotta al razzismo scatenando alcuni commenti critici a proposito di una sua deriva troppo politica e la possibile distrazione da quello che è il suo attuale lavoro. Guidare in F1.

Chiara Rainis