Il neo pilota Ferrari Carlos Sainz jr. resta con l’auto in panne nel cuore di Londra insieme alla fidanzata Isa. A quanto pare un problema alla batteria.

Può capitare anche ad un grande campione di Formula 1 di restare a piedi con l’auto. Stavolta è successo al neo pilota Ferrari, Carlos Sainz Jr, rimasto in panne con la sua auto. Un contrattempo imprevisto per il pilota della McLaren che dal prossimo anno vestirà i colori della Casa di Maranello.

A darne notizia è il settimanale ‘Nuovo’ che ha immortalato lo spagnolo insieme alla fidanzata Isabel Hernandez nel cuore di Londra. La loro macchina resta improvvisamente bloccata in mezzo alla strada e non possono fare altro che chiamare i soccorsi. A quanto pare la fidanzata non la prende per nulla bene a giudicare dal volto teso.. In attesa del meccanico sono entrambi imbronciati per il contrattempo, ama anche le auto di un certo livello possono fare capricci. A quanto pare il problema è alla batteria e l’attesa sembra esser stata lunga, dato che nell’attesa il pilota ha cambiato anche abito.

Carlos e Isa sono molto riservati sulla loro vita privata, non postano mai foto insieme sui social, anche se non mancano i reciproci like. Isa è spesso presente ai GP dove scatta qualche selfie con un pass molto speciale. Isabel Hernaez ha 23 anni e, prima di iniziare una carriera nel mondo della moda occupandosi di pubbliche relazioni, ha studiato giornalismo.