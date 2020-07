Flavio Briatore è tornato a parlare dell’esperienza vissuta da Fernando Alonso in Ferrari dove ha sfiorato almeno la vittoria di due titoli.

Fernando Alonso è pronto a ritornare in F1. Durante la sua carriera ha portato a casa due titoli iridati, tutti con la Renault. Uno dei suoi più grandi crucci però resta sicuramente l’esperienza in Ferrari. Con la Rossa lo spagnolo non riuscì a portare a casa il Mondiale pur sfiorandolo in un paio di occasioni.

Purtroppo Alonso in quel frangente fu penalizzato entrambe le volte da una vettura non proprio eccellente e soprattutto da alcune scelte al muretto quantomeno discutibili. Alla fine, un po’ come accaduto quest’anno a Vettel, lo spagnolo fu messo alla porta dopo una brutta stagione per fare posto proprio al tedesco.

Briatore: “Sono disposto a dare una mano a Fernando”

Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Flavio Briatore ha così affermato parlando di quell’esperienza: “Fernando si è trovato bene ovunque e penso che Domenicali tra i suoi piloti si sia affezionato molto ad Alonso. Riusciva a piazzare la macchina lì dove l’altro pilota non arrivava. Ha sfiorato due Mondiali che avrebbero cambiato la sua storia e quella della Ferrari. In McLaren si è lasciato andare ad una battuta, ma è umano e alla fine siamo stati noi a voler andare via dalla McLaren che ci voleva offrire altri due anni di contratto”.

L’ex team principal della Renault ha così concluso: “Alla fine l’unico con cui ha avuto dei problemi è stato Ron Dennis, ma tutta la F1 li ha avuti. Ricordo quando Fisichella vinse in Australia. Viaggiava in aereo accanto a lui e non gli fece un complimento, non gli rivolse nemmeno la parola. Ora che Fernando è tornato se serve sono disposto a dare una mano, ma non voglio tornare in un team quindi Briatore non torna”.

Antonio Russo