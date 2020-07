Flavio Briatore non ha dubbi quando si parla di Fernando Alonso. Secondo l’ex manager di F1 lo spagnolo farà subito la differenza al suo ritorno.

Fernando Alonso torna finalmente in F1 dopo due anni di stop. Il driver spagnolo in queste ultime due stagioni ha praticamente fatto il giro del mondo dimostrandosi competitivo in ogni categoria e su ogni superficie dimostrandosi ancora una volta un fuoriclasse della velocità a tutto tondo.

Il pilota iberico torna in F1 alla Renault, il suo grande amore, la squadra con la quale ha vinto ben due titoli iridati. Il team che lo ha accolto nuovamente a braccia aperte dopo gli scontri con Ron Dennis e Hamilton ai tempi della sua prima avventura in McLaren.

Briatore: “In Renault sono felici di tornare a lavorare con Alonso”

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” Flavio Briatore, suo storico manager, ha così dichiarato: “Fernando ha 4-5 Kg in meno rispetto a quando era in McLaren. Le macchine poi sono più facili da guidare rispetto a 3-4 anni fa. Conosco bene la Renault, ci ho lavorato 8 anni. So che sono felici di tornare a lavorare con Alonso e lui con loro. Sanno cosa devono fare per vincere in F1. Sono convinto che con Fernando potranno ripetere almeno in parte quello che hanno fatto in passato”.

L’ex team principal della Renault ha poi concluso: “Dicevano che la Renault pensava a ritirarsi dalla F1 anche quando vincevamo i Mondiali. Sotto la mia guida non è mai mancato qualcosa per vincere. Non buttavamo via i soldi perché spendere 3-4 milioni per il motorhome non mi faceva andare più forte la macchina”. Insomma a quanto pare Briatore è certo che avremo sin da subito un Fernando Alonso da primi posti in griglia, capace di lottare con i primi della classe.

