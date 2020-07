Il nuovo prossimo crossover di BMW, l’iX3, si mostra ancora una volta in un teaser prima del debutto di martedì prossimo.



Con la pandemia di coronavirus ancora in atto, le case automobilistiche si sono riversate in massa su Internet per rivelare i loro nuovi modelli.

L’ultima ad andare all-in su una rivelazione digitale è BMW, che mostrerà il suo nuovo crossover iX3 martedì prossimo, 14 luglio. Un’immagine teaser del crossover completamente elettrico accompagna l’annuncio, anche se BMW ha pubblicato diverse immagini che lo hanno mostrato il mese scorso.

La rivelazione digitale avverrà martedì 14 luglio alle 10 ddel mattino. BMW ospiterà un evento livestream dove presenterà l’iX3 al mondo. L’inizio della produzione è previsto per la fine dell’estate, prima che venga messa in vendita in mercati selezionati in tutto il mondo. Il 200° modello di pre-produzione è uscito recentemente dalla catena di montaggio.

Le immagini trapelate hanno rivelato il design esterno del crossover mesi fa, mostrando un crossover che assomigliava molto alla normale X3. Presentava paraurti rivisti e accenti blu. Tuttavia, pur condividendo il design con l’offerta convenzionale, l’iX3 non avrà un motore a benzina. Invece, un unico motore elettrico e una batteria da 74 chilowattora produrrà 286 cavalli e 400 Newton-metri di coppia, che saranno inviati alle ruote posteriori. L’autonomia stimata è di 440 chilometri nel test WLTP in Europa.

Gli indizi di una X3 completamente elettrica sono emersi nel 2017, quando la casa automobilistica ha fatto un balzo in avanti con il marchio, divorando tutto, dall’iX1 all’iX9. Qualche mese dopo, i fotografi spia hanno catturato il primo veicolo di prova iX3. Le foto successive hanno tenuto nascoste le fascie anteriore e posteriore sotto la copertura mimetica, anche se non ci saremmo mai aspettati cambiamenti visivi significativi rispetto alla normale X3.

Ne sapremo di più sulla nuova iX3 martedì prossimo alla rivelazione ufficiale del crossover.