Test Drive sta tornando nelle nostre console con un gioco nuovo di zecca pieno di novità interessanti; scopriamo insieme Test Drive Unlimited.



Il franchise di videogiochi da corsa Test Drive ha avuto il suo inizio nel 1987.

Nel corso degli anni, il gioco ha cambiato i sistemi, gli sviluppatori e gli editori, con l’ultima release arrivata otto anni fa. Tuttavia, questo sta per cambiare con Test Drive Unlimited Solar Crown.

Un breve video teaser di 25 secondi annuncia la nuova puntata del franchise, mostrando una grafica incredibile e supercar scintillanti.

Tuttavia, i dettagli del nuovo gioco sono scarsi. La data di uscita è da definirsi, e la tempistica dell’annuncio del gioco è strana. Quest’anno, Sony e Microsoft lanceranno le loro console di nuova generazione, che offriranno una grafica migliore e una maggiore potenza di elaborazione. Il nuovo gioco Test Drive Unlimited potrebbe arrivare sia per le console attuali che per quelle di nuova generazione, cosa che alcuni editori stanno facendo. Oppure il gioco potrebbe fungere da canto del cigno per i giochi di corse sulle console dell’attuale generazione, mentre i due maggiori franchise di corse – Gran Turismo® e Forza Motorsport – si preparano per un’uscita di prossima generazione.

Come i precedenti videogiochi Test Drive Unlimited, TDU Solar Crown sarà caratterizzato da una “esperienza di guida simulativa e open-world“, secondo la pagina ufficiale del gioco su Steam. Il gioco ricreerà un’isola open-world in “scala 1:1“, secondo i dettagli di PC Gamer, e i giocatori potranno giocare il gioco da soli o online con altri.

Leggi anche -> 007 GOLDFINGER, RICREATA L’AUTO GUIDATA DA SEAN CONNERY CON “ARMI” E GADGET – VIDEO

Secondo PC Gamer, lo studio francese KT Racing sta sviluppando il gioco, responsabile dei videogiochi WRC e TT Isle of Man. Alain Jarniou guiderà lo sviluppo del gioco. In precedenza, ha lavorato a Test Drive Unlimited, WRC 5, FlatOut4 e altri. C’è ancora molto da imparare sul gioco e sul gameplay, ma avere un nuovo videogioco di corse tra cui scegliere è sempre bello.