I risultati della prima giornata di test Superbike a Montmelò. Ducati davanti a Kawasaki, con Yamaha in terza posizione. Subito duello Redding-Rea in testa.

È andata in archivio la prima giornata di test Superbike sul circuito Barcelona-Catalunya di Montmelò. C’era grande attesa di vedere i piloti darsi battaglia.

A spuntarla è stato Scott Redding, che ha siglato il miglior tempo in 1’41″727. Il rider del team Aruba Racing Ducati subito in grande forma. Ha battuto per 183 millesimi il campione del mondo Jonathan Rea, che con la sua Kawasaki non è riuscito a mettersi davanti al rivale.

Terza posizione per il buon Loris Baz, che con la Yamaha del team Ten Kate ha chiuso a 253 millesimi dal miglior tempo di Redding. Dietro di lui Alex Lowes con la seconda Kawasaki ufficiale, a precedere Alvaro Bautista (+0″533). Per quest’ultimo test molto importante, dato che il team Honda ha una moto nuova dalla quale tirare fuori ancora tutto il potenziale.

Sesto Tom Sykes su BMW, davanti al sorprendente Sandro Cortese (Pedercini Racing Kawasaki) e a Chaz Davies (Aruba Racing Ducati). Top 10 completata da Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) e Eugene Laverty (BMW).

1) Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’41.727

2) Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.183

3) Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) +0.253

4) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.591

5) Alvaro Bautista (Team HRC) +0.593

6) Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.728

7) Sandro Cortese (Pedercini Racing Kawasaki) +0.846

8) Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati) +0.914

9) Toprak Razgatlioglu (PATA Yamaha) +1.044

10) Eugene Laverty (BMW Motorrad WorldSBK Team) +1.105