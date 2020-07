Niente Gran Premio delle Americhe ad Austin nel 2020. MotoGP, Moto2 e Moto3 non correranno in Texas quest’anno: la notizia è resa ufficiale oggi.

Nel campionato MotoGP 2020 non ci sarà il Gran Premio delle Americhe. Il Motomondiale non farà tappa ad Austin quest’anno. È di oggi la notizia ufficiale.

Sulla pagina Facebook ufficiale del COTA (Cirtuit of The Americas) è apparso il seguente comunicato: «Le moto più veloci del mondo torneranno l’anno prossimo per un ancora più grande e migliore MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas il 16-18 aprile 2021! L’evento di quest’anno, dal 13 al 15 novembre 2020, è stato cancellato. I possessori del biglietto riceveranno un’e-mail con ulteriori informazioni».

Originariamente previsto come terzo appuntamento della stagione, è stato poi sospeso causa Covid-19. Nel calendario pubblicato dopo il lockdown il GP delle Americhe non figurava, ma non risultava ancora annullato.

C’erano piccole speranze di poterlo disputare, evidentemente, ma oggi è arrivato l’annuncio che ad Austin non si gareggerà. Sicuramente dispiacerà un po’ a Marc Marquez, che ha vinto tutte le edizioni del gran premio disputate in questi anni.

Al momento sono previste solamente tappe europee, ma a Carmelo Ezpeleta non dispiacerebbe aggiungere almeno un GP fuori dal Vecchio Continente. Un luogo papabile ad ospitare il Motomondiale è la Malesia, che potrebbe ospitare le tre classi sul celebre circuito di Sepang.