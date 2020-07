CUPRA El-Born è il primo modello 100% elettrico del marchio. Buone le prestazioni, autonomia massima di 500 km con una singola ricarica.

Cupra sta per lanciare il suo primo modello 100% elettrico. Dopo la presentazione della Concept car el-Born al Salone di Ginevra 2019, c’era grande attesa per conoscere il modello di serie un marchio così prestigioso che da sempre si è contraddistinto per le prestazioni in strada. La casa di Martorell ha proseguito l’evoluzione del prototipo Cupra el-Born, sia in termini di prestanza che di design.

Il nuovo modello sarà realizzato presso lo stabilimento di Zwickau, in Germania: “CUPRA el-Born vanti tutti i geni del marchio CUPRA – ha dichiarato il presidente di CUPRA, Wayne Griffiths -. Abbiamo portato il concept originario a un livello superiore, creando un nuovo design sportivo e dinamico e lavorando ulteriormente al contenuto tecnologico dal punto di vista ingegneristico. CUPRA el-Born è la prova vivente che prestazioni ed elettrificazione possono essere un connubio perfetto”.

La dinamica di guida si attesta ad un livello superiore grazie al controllo dinamico dell’assetto, capace di combinare l’altezza di guida con un sistema che permette di adattarsi a qualsiasi condizione del manto stradale. Ottime le prestazioni: lo scatto da 0 a 50 km/h è garantito in meno di 3″. Eccellenti anche le tecnologie della Cupra El-Born: l’Head-up Display con realtà aumentata. Grazie all’efficientissima batteria da 77kWh (totale: 82kWh), consentirà un’autonomia fino a 500 km con una singola ricarica, mentre bastano 30 minuti di ricarica veloce affinchè possa percorrere almeno 260 km.

Di tutto rispetto anche l’abitacolo, che si contraddistingue per materiali di alta qualità e raffinatezza, con un volante dotato di selettore del profilo di guida (Drive Profile Selection) e il pulsante per la modalità di guida CUPRA. Un bel salto in avanti per il marchio divenuto indipendente due anni fa. Nel 2020, arriveranno sul mercato CUPRA Leon e CUPRA Formentor, il primo modello progettato specificamente per il brand. CUPRA ha quasi 250 punti vendita specializzati in giro per il mondo. Ricordiamo inoltre che il marchio è recentemente diventato partner esclusivo di mobilità dell’FC Barcelona.