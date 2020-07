Audi ha presentato i render di una nuova versione “Sportback” del SUV elettrico Q4 E-Tron che ha debuttato l’anno scorso.

Concepito come un’opzione più piccola e più conveniente per l’ammiraglia E-Tron, l’Audi Q4 dovrebbe entrare in vendita nel 2021 e partirà da circa 42.000 euro.

La Q4 e la Q4 Sportback sono “gemelle” dal punto di vista tecnico, secondo Audi. Come tale, anche la versione Sportback sarà alimentata dalla piattaforma modulare “MEB” della casa madre Volkswagen (abbreviazione della frase tedesca per “modular electric drive matrix“) che alimenterà una vasta gamma di veicoli di diverse marche. Questo distingue la Q4 dall’originale E-Tron e dalle sue varianti, che sono alimentate da una trasmissione elettrica sviluppata da Audi.

In termini di specifiche, questo significa che la Q4 Sportback utilizzerà una configurazione a doppio motore che produce un totale di circa 300 cavalli, con quei motori che prelevano l’elettricità da una batteria da 82kWh buona per circa 450 chilometri con una carica completa.

La differenza sta proprio nello stile esterno della Q4 Sportback. La sua linea del tetto scorre da davanti a dietro in modo ininterrotto. C’è uno spoiler posteriore aggressivo e un diffusore più evidente ispirato alle auto da corsa. Tutto ciò renderà la Sportback leggermente più efficiente dal punto di vista aerodinamico, anche se i compromessi si tradurranno in una perdita di spazio per i passeggeri dei sedili posteriori e in una leggera riduzione dello spazio di carico complessivo.

L’Audi ha ora messo in mostra sette veicoli elettrici che verranno rilasciati entro la fine del prossimo anno. E questa è solo una piccola parte dell’intera serie di veicoli elettrici del gruppo Volkswagen, che non è stata rimossa nemmeno cinque anni dopo la notizia dello scandalo Dieselgate.

Un veicolo come la Q4 Sportback dimostra quanto sarà completa la spinta di Volkswagen nello spazio elettrico. Per molti versi, non è quasi per niente diverso dal concept della Q4 che Audi ha moatrato per la prima volta l’anno scorso, e che probabilmente sarà ancora simile quando entrambi i veicoli arriveranno sul mercato. Volkswagen non solo intende inondare il mercato con i suoi veicoli elettrici, ma l’azienda (e i suoi marchi) cercherà anche di vendere ai clienti varianti più piccole di questi veicoli elettrici.