Un video emozionante che ci porta a bordo della velocissima McLaren Senna intorno al pericoloso circuito dell’Inferno Verde.



Ogni appassionato di motori sa che un giro intorno al Nurburgring è una cosa molto speciale.

Tuttavia, un giro completo intorno all’inferno verde in una McLaren Senna è un’altra storia. Nel suo ultimo video, la youtuber Rosetta Stone del canale Misha Charoudin viaggia sul sedile del passeggero di una McLaren Senna per un paio di giri a tavoletta.

Non sorprende che la Senna sia una vera e propria esplosione intorno al famigerato circuito. Sebbene il V8 biturbo da 4,0 litri della McLaren produca 789 cavalli, non è un mostro incontrollabile. La casa automobilistica britannica ha utilizzato sistemi di deportanza incredibili per mantenere il veicolo in pista. Quando si confronta il modo in cui la P1 e la Senna affrontano un circuito, sembra essere un’esperienza completamente diversa.

Tecnologia a parte, è chiaro che ci vuole ancora un pilota brillante per tirare fuori il meglio dalla macchina in pista. Un notevole complesso di curve ha dimostrato che il pilota aveva il coraggio di spingere la vettura, ma è chiaro che c’è voluto un certo impegno.

Il video fa anche un ottimo lavoro mostrando quanto possa essere selvaggia l’esperienza turistica. Durante queste sessioni, la pista è aperta per i clienti paganti. Poiché in sostanza chiunque può entrare in pista significa che ci saranno auto più lente che dovranno cedere il passo a coloro che stanno dietro. Con la Senna che molto probabilmente è l’auto più veloce in pista, c’era molto traffico da sorpassare.

Purtroppo, la pioggia è aumentata verso la fine del video e il duo è stato costretto a rallentare per mantenere l’auto in buone condizioni.