Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 7 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, salvo addensamenti cumuliformi lungo l’Appennino centrale, con possibili piovaschi tra Umbria e Abruzzo. Venti forti sul Nordest e l’Alto Adriatico, con raffiche fino a 70 km/h. Temperature massime tra 24 e 29 gradi al Centro-Nord, tra 28 e 33 gradi al Sud e sul Lazio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

All’altezza di Piacenza sul Raccordo Piacenza Sud- A21 (Km 58.3 – direzione: Milano) coda tra fine Complanare Piacenza sud e Bivio Complanare/A21 Brescia per veicolo in avaria.

Rallentamenti per lavori in corso in Liguria. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. Sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 10 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. In A7 Milano-Serravalle-Genova coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

A Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 8 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 258 – direzione: Napoli) coda tra Aglio KM 255 e Bivio A1-Variante.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda di 1 km tra Corso Malta e Capodimonte per veicolo in avaria. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 43.5 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.