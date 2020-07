Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 7 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutta la Penisola. Addensamenti cumuliformi lungo l’arco alpino, ma senza fenomeni degni di nota, e tra Umbria e Abruzzo, con possibili piovaschi in rapido assorbimento. Temperature minime stabili e comprese tra 19 e 24 gradi.

Mercoledì 8 luglio ritorna a dominare l’anticiclone afro azzorriano con conseguente stabilità e rialzo termico, portando afa nelle città e lungo il basso Tirreno. Temperature massime fra 29 e 34 gradi, di poco inferiori lungo il versante adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Traffico a rilento lungo la A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria traffico rallentato a causa dei vari cantieri aperti. Particolarmente sensibile la situazione in A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – entrambe le direzioni) in uscita a Genova est per Senso unico alternato.

Fra Piacenza e Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 92 – direzione: Milano) coda tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per lavori in corso.

A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 275 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. In A11 Firenze-Pisa nord (Km 36 – direzione: Firenze) traffico rallentato tra Montecatini Terme e Pistoia per veicolo in avaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 281 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio per riduzione di carreggiata. Coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio.

Vento forte sul medio-basso Adriatico: prestare particolare attenzione sulla A14 Bologna-Bari tra Cattolica e Poggio Imperiale. In A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Sulla A14 Pescara-Taranto vento forte tra Termoli e Taranto Nord.