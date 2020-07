Lamborghini ha mostrato un’immagine teaser che conferma i sospetti riguardo l’arrivo di una nuova vettura ad ispirazione Sian.



Il teaser pubblicato da Lamborghini la scorsa settimana è stato alquanto particolare. Nessuna immagine del veicolo; nemmeno una sagoma o qualcosa che si nasconde nel buio. C’erano però dettagli specifici, tra cui l’ora e la data esatti del lancio dell’ultima creazione uscita da Sant’Agata Bolognese.

Ma la particolarità è finita, perché l’ultimo teaser del marchio italiano conferma sostanzialmente ciò che ci si aspettava da quello precedente.

The future is here, and it is unlike anything the world may have seen before. Get ready to witness the official unveiling of our latest creation at 6 PM CEST on July 8th, 2020 on https://t.co/4SLPw939p1, and our YouTube channel.#Lamborghini #AheadofItsTime pic.twitter.com/5yEXz5a3Ye

