Un uomo a bordo della sua Tesla Model 3 è riuscito ad evitare di essere coinvolto in un pericolosissimo incidente con un mezzo pesante.



Nonostante il suo nome controverso, l’Autopilota di Tesla ha già dimostrato di migliorare la sicurezza in decine di occasioni.

Ad ogni modo, il video in calce pone una domanda cruciale: è stato coinvolto nel salvataggio della Model 3 che lo ha registrato? O è stato qualcosa che ha coinvolto l’abilità e i riflessi del pilota? In entrambi i casi, ha impedito quello che potrebbe essere uno dei più brutti incidenti mai avvenuti con una Tesla.

Branden Flasch ha creato il video sulla base dei video originali registrati da Victor Arndt Mueller. Flasch ha anche inserito dei link a questi video nella descrizione del suo video.

Dopo aver controllato il video originale, scommetteremmo che non si è trattato di un lavoro da pilota automatico. L’auto accelera in un modo che non abbiamo mai visto fare in ogni caso con l’assistente di guida finora. Sembra essere il tipo di reazione che solo un pilota attento e competente avrebbe potuto avere.

La Dodge RAM immediatamente davanti alla Tesla subisce i danni maggiori. L’incidente ha distrutto completamente la parte posteriore del pick-up, che colpisce anche un altro veicolo. Il semirimorchio va alla deriva a sinistra dopo la collisione. Non abbiamo idea se altri veicoli siano stati colpiti, e speriamo che tutti ne siano usciti sani e salvi da questo orribile incidente.

Abbiamo l’impressione che il conducente del semirimorchio non sia riuscito a fermarsi a causa di problemi ai freni. Un’altra possibilità è che fosse distratto o con un problema medico che gli ha impedito di premere il pedale del freno.