Ford è quasi pronta a lanciare sul mercato la versione 2021 del suo Bronco che sarà disponibile dalla prossima settimana.

Il sipario dietro la nuova Bronco dovrebbe calare il 13 luglio quando tutte e tre le versioni del fuoristrada saranno svelate per intero e Ford ha appena rilasciato un nuovo teaser per prepararci all’evento.

La nuova immagine mostra tutti e tre i membri della famiglia Bronco – il Bronco a quattro porte, il Bronco a due porte e il Bronco Sport, tutte e tre a trazione integrale. L’ovale blu presenta anche il nuovo slogan Built Wild, che riassume gli sforzi del team Bronco per creare uno dei migliori fuoristrada moderni.

“I veicoli rugged sono parte del nostro patrimonio e vediamo forti opportunità di crescita con questo segmento sempre più popolare”, Kumar Galhotra, presidente di Ford Americas and International Markets Group. “Il marchio Bronco risponde a questa esigenza creando una famiglia di fuoristrada veramente capaci di portare i nostri clienti più lontano nella natura. Abbiamo sfruttato la vasta esperienza nel fuoristrada di veicoli come il nostro F-150 Raptor per garantire che ogni Bronco offra la robustezza e la durata che i nostri clienti si aspettano”.

In un comunicato stampa ufficiale per i media che accompagna l’immagine teaser, Ford dà anche uno sguardo al passato del Bronco.

Presente in più di 1.200 film e 200 canzoni, il Bronco è tra i veicoli fuoristrada più famosi d’America, sottolinea l’azienda, con prezzi dei modelli di prima generazione alle stelle negli ultimi anni. La casa automobilistica sta inoltre introducendo una serie di speciali avventure off-road per i nuovi proprietari di Bronco con campi da gioco all’aperto costruiti per tutti i livelli di abilità.

Avremo tutti i dettagli tecnici della nuova famiglia Bronco esattamente tra una settimana. Restate sintonizzati.