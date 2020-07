Audi Q4 Sportback e-tron concept sarà di serie a partire dal 2021. Sarà il settimo modello totalmente elettrico Audi.

Audi Q4 Sportback e-tron concept è atteso al debutto nella versione di serie nel 2021. Sorella della Audi Q4 e-tron, la versione Sportback è più alta di 1 cm. Nella versione top di gamma hanno un powertrain formato da due propulsori elettrici in grado di erogare una potenza massima di 306 CV, scaricata a terra grazie alla trazione integrale quattro elettrica. Il motore elettrico posteriore eroga una potenza di 204 CV e una coppia di 310 Nm, mentre quello anteriore si attesta a 102 CV e 150 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h e garantisce un’autonomia di 450 km., 500 per le versioni dotate solo di trazione posteriore.

Audi Q4 e-tron concept e Audi Q4 Sportback e-tron concept adottano la piattaforma modulare elettrica (MEB) che il Gruppo Volkswagen utilizza per la gran parte dei modelli elettrici. Generosa è la tecnologia all’interno dell’abitacolo: il display dell’Audi virtual cockpit spicca dietro al volante riportando le indicazioni più importanti relative a velocità, stato di carica e navigazione. Al centro della plancia è presente un touchscreen da 12,3 pollici orientato verso il conducente, dedicato alla gestione delle funzioni d’infotainment e delle funzioni vettura.

Contribuisce al carattere sportivo e dinamico della vettura la collocazione in posizione ribassata dei componenti del powertrain. La batteria ad alto voltaggio, che ha un peso di 510 kg, ha la forma di un blocco ampio e piatto ed è posizionata tra gli assali, sotto la cellula abitacolo. In questo modo la Audi Q4 Sportback e-tron concept può vantare un baricentro in linea con quello di una berlina tradizionale. Allo stesso modo le sospensioni seguono uno schematismo McPherson con ammortizzatori adattivi all’avantreno, multilink al retrotreno. Molle e ammortizzatori non sono coassiali.