Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 6 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvoloso su tutta l’Italia. Ad eccezione di qualche fenomeno di carattere temporalesco sulle Alpi orientali e piogge sparse fra basso Cilento, Calabria e Sicilia orientale. Temperature massime stazionarie o in locale rialzo, comprese fra 28 e 33 gradi, più fresco sulla Calabria jonica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano rallentamenti in A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano.

Lavori in corso in Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 44 – direzione: Genova) dove si segnala una coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola. Coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est.

All’altezza di Reggio Emilia in A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

Fra Rimini e Pesaro sulla A14 Bologna-Ancona (Km 143.9 – entrambe le direzioni) coda in entrata a Cattolica.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 315.1 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 5.8 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania si segnalano rallentamenti in A3 Napoli-Salerno (Km 43.5 – direzione: Salerno) tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.