In questo video potremo vedere a confronto due giganti dell’automobilismo: la Porsche Taycan sfiderà la BMW M8 Gran Coupé.



La Porsche Taycan Turbo S beneficia di un sistema di controllo trazione che aumenta temporaneamente la potenza a 751 cavalli.

Un nuovo video della rivista Motorsport Magazine mostra quanto siano impressionanti le sue prestazioni, mettendola contro la BMW M8 Gran Coupé in assetto da competizione. Con 617 CV, la BMW non manca certo di potenza, ma non abbastanza per tenere il passo con la Porsche.

Anche dopo la partenza, la Taycan salta in testa, e la BMW non può fare nulla per tenere il passo. La coppia istantanea dei motori della Porsche permette una facile accelerazione. La berlina elettrica continua ad allontanarsi mentre la coppia sfreccia lungo il percorso.

Secondo i dati ufficiali delle aziende, la Taycan Turbo S arriva a toccare i 100 km/h in 2,6 secondi, mentre la M8 Gran Coupé Competition ha bisogno di 3,0 secondi per raggiungere la stessa velocità. Sulla carta, non sembra una grande differenza, ma questo video mette le cose in prospettiva nel mondo reale.

Questo tipo di performance hanno però un prezzo elevato. Una Taycan Turbo S parte da 167.610 euro, e il costo può andare ben oltre i 185.ooo euro con tutte le opzioni. La BMW è più economica, ma non molto, perché la M8 Gran Coupé Competition costa 120.000 euro circa.

La Porsche sta introducendo varianti semplificate della Taycan, come la versione monomotore a trazione posteriore per la Cina. L’azienda sta anche cercando di ampliare la gamma con il debutto del modello Cross Turismo prima della fine dell’anno. La prossima vettura elettrica del marchio è, a quanto si dice, una variante della Macan di nuova generazione.