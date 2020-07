Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 6 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, salvo piogge e temporali sparsi sulle Alpi centro-orientali e fra bassa Lombardia e l’Emilia Romagna. Previsti fenomeni sporadici anche sulla Calabria settentrionale. Nel corso della notte precipitazioni diffuse anche sulla costa marchigiana e abruzzese, previsti venti forti al Nord. Temperature minime stabili e comprese fra 19 e 24 gradi.

Martedì 7 luglio si avrà un calo delle temperature sul Nordest e il medio Adriatico, con massime che oscilleranno fra 24 e 28 gradi, altrove fra 30 e 34 gradi. Possibili fenomeni sull’Appennino umbro-abruzzese. Addensamenti cumuliformi al Sud ma senza fenomeni.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano in A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Torino) code a tratti tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso.

In Liguria traffico a rilento in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso. Coda di 3 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori.

Traffico rallentato sulla A1 Bologna-Firenze (Km 267 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Code sulla A14 Ancona-Pescara tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata, tra Giulianova e Val Vibrata per lavori in corso.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori.