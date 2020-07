Appiedato dalla Lcr Honda, Cal Crutchlow è in cerca di un sellino per il 2021. E lo aiuterà il patron della MotoGP in persona, Carmelo Ezpeleta

Il suo lungo matrimonio con la Honda, che lo ha piazzato nelle ultime sei stagioni nella scuderia satellite Lcr, è destinato a finire. Il prossimo anno, infatti, il suo sellino sarà occupato da Alex Marquez, a sua volta degradato dal team ufficiale Hrc per far posto a Pol Espargarò.

Ma, seppur alla non più giovanissima età di 34 anni, l’inglese tre volte vincitore di Gran Premi non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla MotoGP. E a garantire la prosecuzione della sua carriera ci penserà un personaggio davvero influente: il patron del Motomondiale in persona, Carmelo Ezpeleta.

Ezpeleta vuole che Crutchlow resti in MotoGP

Se Crutchlow appendesse il casco al chiodo, infatti, nella classe regina non rimarrebbe neanche un rappresentante della Gran Bretagna. Uno scenario che la Dorna, organizzatrice del campionato, non si può assolutamente permettere, visto che sta puntando molto sul mercato inglese, organizzando tra l’altro anche una serie propedeutica rivolta ai giovani talenti emergenti locali, la British Talent Cup.

“Vorrei che Cal rimanesse con noi per molto tempo”, ha rivelato Ezpeleta ai microfoni del sito specializzato internazionale Motorsport. “Come abbiamo fatto molte volte, lo aiuteremo a trovare un posto”.

L’impresa di Don Carmelo non sarà semplice, perché di sellini liberi sulla griglia di partenza 2021 non ne rimangono molti: ce n’è uno alla Ducati ufficiale, due alla Pramac e uno alla Aprilia (nel caso in cui venga confermata la sospensione di Andrea Iannone). Ma, quando si ha una raccomandazione di peso come questa, nulla è veramente impossibile.