Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 5 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, ad eccezione di qualche fenomeno sparso fra Calabria e Sicilia orientale in attenuazione pomeridiana. Addensamenti senza fenomeni di rilievo lungo la fascia appenninica e in Puglia. Temperature massime comprese fra 29 e 34 gradi. Nel corso della notte ancora piogge sparse sulla Calabria.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 24.5 – direzione: Varese) code a tratti tra Busto Arsizio e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori per traffico intenso.

A Belluno Sud coda di 2 km in A27 Venezia-Belluno (Km 51 – direzione: Ss51 Alemagna) tra Nodo A27/A28 Conegliano-Portogruaro e Vittorio Veneto Nord per lavori in corso.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 120 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

Nei pressi di Bologna traffico a rilento sulla A14 Bologna-Ancona (Km 38 – direzione: Taranto) tra Castel San Pietro e Imola. In A11 Firenze-Pisa nord (Km 81 – direzione: Pisa) coda in uscita alla barriera di Pisa Nord per traffico intenso.

Sulla A14 Ancona-Pescara coda di 3 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pescara Ovest e Pescara sud.

Alle porte di Roma in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 7 – direzione: Ss1 Aurelia) traffico a rilento tra Bivio A12/A Roma-Fiumicino e Fregene.

Sulla Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) coda in uscita alla barriera di Astroni per traffico intenso.