Stamattina è arrivata una brutta notizia: la moglie di Davide Tardozzi, team manager Ducati MotoGP, è venuta mancare. La signora Sandra ha dovuto affrontare una grave malattia e purtroppo non è riuscita a sconfiggerla.

Prima di ammalarsi, lei gestiva un negozio di abbigliamento per motociclisti. È stata sempre vicina al marito anche quando correva come pilota in Superbike. La coppia stava insieme da tantissimi anni e sfortunatamente da un po’ di tempo un brutto male ha sconvolto le loro vite.

A Tardozzi e a tutta la sua famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la loro triste perdita.